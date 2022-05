13 vuotta sitten kuusi kuntaa yhdistyi, eivätkä kaikki asukkaat ole vieläkään toipuneet siitä – yrittäjä keksi lääkkeeksi oluen, joka myytiin loppuun päivässä

Kuusi kuntaa liittyi yhdeksi suureksi Kouvolaksi jo vuonna 2009, mutta kuntaliitos on edelleen arka paikka osalle vanhojen kuntien asukkaista.

Niinpä hän lanseerasi äitienpäivänä eli Kouvola-päivänä uuden oluen, joka on nimetty eri taajamien mukaan.

Oluilla on yhdeksän eri nimeä. Yksi on Kouvola, mutta muissa näkyy esimerkiksi paikallisten lempinimiä omille taajamilleen. Vanhan Kuusankosken alueesta muistuttavat Kuusaa- ja Voikkaa-oluet. Anjalankosken alueen oluiden etiketeissä komeilevat Mylsä eli Myllykoski ja Inksa eli Inkeroinen. Ja on oluissa myös Kouvola.