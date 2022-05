Miinanraivauksessa avustava Patron-koira sai mitalin Ukrainan presidentiltä

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on palkinnut miinojen etsimisessä apuna olevan koiran.

Jackrussellinterrierin on kerrottu löytäneen jo 200 räjähdettä ja auttaneen niiden purkamisessa. Patron on Zelenskyin mukaan ollut myös apuna lasten valistamisessa miinojen vaaroista, joten sankarikoirasta on noussut tärkeä symboli Ukrainan taistelussa Venäjän hyökkäyksiä vastaan.