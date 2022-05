Ylen kysely: Nato-jäsenyydellä on suomalaisten vankka tuki – 76 prosenttia haluaa Suomen Natoon

Suomen Nato-jäsenhakemusta harkitsevalla valtiojohdolla on kansalaisten selkeä ja koko ajan vahvistuva tuki. Ylen kyselyissä Nato-jäsenyyttä kannatti helmikuussa 53, maaliskuussa 62 ja nyt toukokuussa 76 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Taloustutkimuksen toimitusjohtajan Jari Pajusen mukaan Naton suosiossa on näkynyt kevään aikana "kiihtyvä kaari".

– Epävarmuus on vähentynyt, mutta vastustajien osuus on vähentynyt vielä enemmän, Pajunen kuvaa talven ja kevään kyselytulosten muutosta.

Venäjän hyökkäyssota nostaa Naton kannatusta

Maaliskuun ja toukokuun mittausten välissä on tapahtunut paljon. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on kauhistuttanut ihmisiä ja kansainväliset reaktiot sotaa vastaan ovat voimistuneet.

Eduskuntakeskustelussa 20. huhtikuuta tuli jo selväksi, että Suomen Nato-jäsenyyden takana on eduskuntapuolueiden vahva enemmistö.

Puolueiden sisällä Nato-kannat ovat kääntyneet

Kevään aikana Naton kannatus on vahvistunut kaikissa viime eduskuntavaaleissa kansanedustajia saaneissa puolueissa.

– SDP:n kannattajien joukossa Naton kannatus on noussut peräti kolmekymmentä prosenttiyksikköä, mitä voidaan pitää kyllä aika huimana. Myös vasemmistoliitossa on tapahtunut merkittävä mutos, kun selkeä enemmistö vasemmistoliiton kannattajista on nyt Nato-jäsenyyden kannalla, Taloustutkimuksen Jari Pajunen kertoo.