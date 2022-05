Analyysi: Ukrainan sodan varjo tuntuu Euroviisuissa

Vuodesta 2003 lähtien Euroviisuihin osallistuneelle maalle laulukilpailu on ollut aina tärkeä. Ukraina on myös voittanut Euroviisut kahdesti vuonna 2004 ja 2016. Kilpailun merkitys on tänä vuonna kuitenkin aivan eri tasolla. Maa haluaa näyttää, että se on voimissaan sodan keskelläkin.