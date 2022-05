Yyterin kävijä halutaan saada palaamaan aina uudestaan – nyt kehitetään kulkua ja pysäköintiä, ensi vuonna suunnitelmissa tapahtuma-alue

Kevään aikana on keskitytty alueen saavutettavuuteen sekä kulkuväylien, pyöräilyreittien ja parkkipaikkojen lisäämiseen. Kaanaasta Yyterin hotellille rakennetaan uusi kevyen liikenteen väylä, joka valmistuu kesäksi. Sipintielle hotellin läheisyyteen on myös lisätty uusia parkkipaikkoja.

– Infra on vähän sellainen, että jos se on kunnossa, niin kukaan ei huomaa sitä. Jos ei ole, niin palautetta alkaa tulla, kertoo Yyterin erityisasiantuntija Tove Vesterbacka .

Vesterbacka on aloittanut Yyterin kehittäjänä hiljattain. Hän on alkuperäinen porilainen, mutta ollut viimeiset parikymmentä vuotta töissä Helsingissä kulttuuri- ja vapaa-ajan tehtävissä. Paluumuuttaja uskoo, että muualla olosta on Yyteriä kehittäessä hyötyä.

Kulkeminen mahdollisimman helpoksi

– Tämä on turistin näkökulmasta tärkeä: yksi paikka, josta selviää kaikki tarpeellinen. Uusi rakennus toimii esimerkiksi retkien aloituspaikkana ja matkailuneuvontana. Tarkempi sisältösuunnittelu on vielä alkamassa, Vesterbacka sanoo.

Hotellijohtaja: Ihmisiä kiinnostaa kokonaisvaltainen Yyteri-kokemus

Sääriski on aina olemassa, kun kesäpalveluita Suomessa suunnitellaan, ja tämä on tiedossa myös Yyterissä.

Ikuinen puheenaihe: Yyterin pysäköinti

Janne Larisuo tietää, että Yyterin pysäköinti on aihe, joka saa porilaiset keskustelemaan. Päätös parkkipaikkojen muuttamisesta maksulliseksi ei syntynyt sormia napsauttamalla. Uudistustyötä on tässäkin tehty Porin kaupungin kanssa yhteistyössä.

Horisontissa tapahtuma-alue

– Monen ensikävijän reaktio on sama: he ovat yllättyneitä ja vaikuttuneita, että tällainenkö tämä todellisuudessa on. Ja täytyy käsi sydämellä sanoa, että onhan tämä aivan mieletön paikka. Olen paljon kiertänyt rantoja maailmalla, ja Yyteri on ihan kärkikastia.