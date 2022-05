Palmuöljyä on kaikkialla: suklaassa, kosmetiikassa ja pesuaineissa – suurin viejä Indonesia kielsi viennin pari viikkoa sitten, tätä se tarkoittaa

Palmuöljy on maailman käytetyin kasviöljy. Sitä hyödynnetään monien tuotteiden, kuten keksien, margariinin, suklaan, kosmetiikan ja pyykinpesuaineiden valmistuksessa sekä bioenergian raaka-aineena ja ruokaöljynä.

Öljypalmun hedelmät eivät säily poimittuina vaan ne on jalostettava välittömästi. Työntekijä kantaa hedelmiä moottoripyörälleen palmuöljyviljelmillä Deli Serdangissa, Pohjois-Sumatralla Indonesiassa, 26. huhtikuuta.

PTT: Ei suuria vaikutuksia Suomessa

Palmuöljyn saantivaikeuden merkitys on pieni, koska monet suomalaiset yritykset ovat vähentäneet palmuöljyn käyttöä ympäristösyiden takia.

Indonesian vientikielto ei vielä aiheuta huolta Euroopassa, ilmoitti EU:n kasviöljyjärjestö Fediol viime viikolla. Fediolin mukaan EU:lla on varastossa palmuöljyä 4–6 viikon ajaksi, raportoi uutistoimisto Reuters.

Sota, huonot sadot ja korona karsivat tuotantoa

Ympäristöjärjestö WWF:n arvion mukaan on mahdollista, että kasviöljypulaa voidaan alkaa korvata soijaöljyllä, mikäli Ukrainan sota jatkuu eikä auringonkukkaöljyn tuotanto palaudu.

Mikäli palmuöljyä haluttaisiin korvata jollain toisella kasviöljyllä, tarvittaisiin myös lisää viljelysalaa. Palmuöljy on maailman tuottavin öljykasvi eli samalla pinta-alalla saadaan huomattavasti suurempi sato kuin muista öljykasveista.

Deli Serdangin palmuöljyviljelmä Pohjois-Sumatralla Indonesiassa, 26. huhtikuuta. EU on kieltämässä palmuöljyn käytön liikennepolttoaineissa vuoteen 2030 mennessä. Syynä tähän ovat palmuöljyn tuotannon ilmasto- ja ympäristövaikutukset.

Palmuöljyn tuotanto on ollut erittäin merkittävä metsäkadon syy erityisesti Kaakkois-Aasiassa, Indonesiassa ja Malesiassa. Nyt tilanne on muuttunut ja palmuöljyn tuotannon ja metsäkadon syy- ja seuraussuhde on pienimmillään yli 20 vuoteen, kertoo WWF.