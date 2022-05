Nyt pohditaan, jäivätkö oppilaat jälkeen lakon takia – pahimmassa tapauksessa kesäloma voi siirtyä

– Me harkitsemme nyt nopealla aikataululla, mitä tässä tilanteessa pitäisi tehdä. Meillä on huomenna toimialan johtoryhmän kokous jossa keskustelemme tästä, Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Harri Rinta-Aho Espoosta sanoo.

– Menemme nyt askeleen kerrallaan ja katsomme ensin, millainen tilanne on, kun koulut aukeavat. Sitten arvioimme, millaisia vaikutuksia tällä viikolla on ollut lasten oppimiseen ja sitä arvioidaan suhteessa lainsäädäntöön ja opetusohjelman tavoitteisiin, Rinta-aho sanoo.

Ysiluokkalaisia luvataan auttaa

– En voi lähteä ottamaan kantaa siihen, voidaanko lakonalaista työtä paikata lisäopetuksessa, mutta oppilaalla on lain mukaan oikeus saada tukiopetusta, jos hän on jäänyt jälkeen opinnoista.

– Espoon kaupunki haluaa tukea ysiluokkalaisia, joilla on menossa viimeiset kokeet ja he saavat tärkeät päättöarvioinnit. On tärkeää, että heillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet osoittaa edistystä eri oppiaineissa, hän lupaa.