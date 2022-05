Valmetin tehtaalla testattiin paperikoneen telaa, kun suurpalo syttyi – vielä ei tiedetä, milloin työt palopaikalla jatkuvat

Valmetin Paperit-liiketoimintalinjan johtaja Jari Vähäpesola on itsekin ehtinyt käydä palopaikalla muutamaan kertaan. Hän on huojentunut, että palossa kukaan ei loukkaantunut vakavasti.

Jyväskylässä Valmetin tehtaalla on tänään tutkittu lauantaisen suurpalon vahinkoja. Rakennetutkijat ovat selvittämässä missä kunnossa vaurioitunut tehdashalli on ja siitä riippuu pitkälti se, milloin töitä päästään tehtaalla jatkamaan.

Jyväskylässä Valmetin Rautpohjan tehtaalla ollaan vasta selvittämässä, milloin tehtaan tuotanto pääsee palaamaan arkeen lauantain suurpalon jälkeen.

Koko tehdas ei seiso, mutta palon vaurioittamalla alueella tuotanto on pysähdyksissä.

Päätuotantolaitoksessa tehdään paperi- ja kartonkikokoneita ja niiden osia, lisäksi tehdasalueella sijaitsevat valimo ja huoltokeskus ja koepaperikoneet.

Koko Rautpohjan tehdasalue sijaitsee Jyväskylän keskustan kupeessa ja ympärillä on laajasti asutusta, Hippoksen liikunta-alue sekä lähellä myös ylipiston ja keskussairaalan tilat.

Lauantaina aamupäivän puolella tehtaan konehallissa syttyi palo, joka levisi pian suurpaloksi.

– Se on meidän erikoistelojen valmistusyksikkö ja niitä teloja tehdään vain täällä, luonnehtii Valmetin Paperit-liiketoimintalinjan johtaja Jari Vähäpesola palossa vaurioitunutta hallia.

Vastaavanlaista tuotantoa Valmet tekee Ruotsissa Karlstadissa, jossa tehdään pehmopaperikoneita. Pieniä ja keskisuuria paperikoneita tehdään myös Puolassa sekä kolme tuotantoyksikköä Kiinassa.

On siis mahdollista, että miljoonaluokan vahingot aiheuttaneen palon jälkeen tuotantoa voitaisiin jatkaa jossain muualla, mutta Valmetilta on jo kommentoitu Ylelle, että se on viimeinen vaihtoehto.

– Kyllä meillä sisäistä vaihtoehtoa on tuotannon jatkamiseksi, mutta vaatii tietysti hienosäätöä, koska kaikki tehdään nykyään täällä, pohtii Vähäpesola.

Valmetin tehdasalue Jyväskylän Rautpohjassa on laaja eikä koko tehdas seiso palon vuoksi. 300 ihmistä on kuitenkin poissa niin kauan kunnes saadaan tarkastettua ovatko työtilat turvalliset. Myös toimiston henkilökunta on eätöissä. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Eilen on aloitettu palotutkimukset ja tänään on rakennusalan ammattilaisia tutkimassa missä kunnossa palossa vaurioitunut halli on. Vähäpesola on ehtinyt jo useampaan kertaan käydä tuhoutuneessa hallissa.

– Kamala tilannehan tämä on, mutta toisaalta se on hyvin rajoittunut se varsinainen palo-alue. Se on positiivinen uutinen.

Oma paloasema pelasti paljon

Vähäpesola kiittelee vuolaasti tehtaan oman paloaseman henkilökuntaa. Oli onni, että he olivat paikalla myös lauantaina.

– On erinomainen asia, että Valmetilla on oma paloasema ja oma väki oli heti paikalla ja ammattitaitoisesti aloitti sammutustyöt ja pelastautumistyöt.

Palossa kukaan ei loukkaantunut vakavasti.

– Ensi sijaisesti pitää huokaista siitä, että mitään henkilövahinkoja ei tullut. Se on tärkeintä. Paljon pahempaakin olisi voinut käydä.

Jos palo olisi syttynyt keskellä viikkoa, tehdasalueella olisi ollut huomattavasti enemmän työntekijöitä. Silloin myös riskit henkilövahingoista olisivat olleet suuremmat. Rautpohjan tehtaalla työskentelee yhteensä 1850 ihmistä. Nyt tuotanto on seis ja tuotantolinjan noin 300 henkeä on poissa töistä ainakin alkuviikon. Myös toimistorakennuksesta henkilökunta on etätöissä. Noin 120 henkilöä, joiden työskentelypisteet olivat tuhoutuneissa tiloissa, tulevat olemaan pois töistä pidempään.

Palon syttymissyytä ei vielä tiedetä, mutta palo sai alkunsa paperikoneen telan testaamisesta, kertoo johtaja Jari Vähäpesola. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Vielä ei osata sanoa miten pitkä keskeytys telatuotantoon tulee. Asia ratkeaa vasta sitten, kun tiedetään ovat tilat turvalliset työskennellä.

Jokainen Jyväskylässä valmistettava paperikoneen tela testataan ennen kuin se lähtee asiakkaalle eri puolille maailmaa.

Tehtaalla oli lauantaina meneillään valmistuneen telan testaaminen. Palo syttyi telan testaamisesta, mutta tarkkaa syytä tapahtumalle ei vielä tiedetä. Paperikoneen tela pyörii parhaimmillaan 120 kilometriä tunnissa. Vähäpesola ei halua millään lailla spekuloida, mikä palon aiheutti. On kuitenkin mahdollista, että vähäinenkin kitka on saanut metallin kuumenemaan. Jo sunnuntaina Vähäpesola vahvisti Ylelle, että koneessa ollut öljy oli syttynyt. Lisäksi palo levisi myös lähistöllä olleeseen öljyyn. Maanantaina on myös muun muassa suojattu konehallin kattoa, sillä katossa on pelastustöiden jälkeen reikiä. Myöhemmin päästään myös tutkimaan missä kunnossa työstökoneet ovat palon jäljiltä.

