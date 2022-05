Venäjän kyberuhka sai suomalaiset nostamaan runsaasti käteistä rahaa – tutkimuksen mukaan sukanvarteen on jemmattu keskimäärin 500 euroa

Yli kolmannes suomalaisista on jo nostanut tai aikoo nostaa ylimääräistä käteistä Ukrainan tilanteen takia. Ylimääräistä käteistä on varattu käyttöön keskimäärin 500 euroa.

– Käteinen raha on tärkeä säilyttää yhtenä maksuvälineenä muiden joukossa. Huoltovarmuus on yksi merkittävä perustelu käteisen rahan olemassaololle. Ukrainan sota on korostanut sen merkitystä ihmisten mielissä, Nosto-käteisautomaattien Suomen maajohtaja Risto Lepo sanoo.