Sri Lankan pääministeri erosi, levottomuuksissa kuoli kolme ja loukkaantui toistasataa

Hätätilalakeja otettiin käyttöön

Sri Lanka on ajautunut koko itsenäisyytensä ajan pahimpaan talouskriisiin. Ennätysinflaatiosta kärsivä maa on muun muassa ilmoittanut, ettei se pysty maksamaan velkojaan. Valuuttakriisin vuoksi maassa on pulaa kaikesta, koska tuontia ei juuri ole.