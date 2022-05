Onko tässä Suomen kahvipääkaupunki? Maan parhaat paahtimot jo useita vuosia: "Muualla porukka alkaa olla jo vähän ihmeissään"

Kahvipapu jauhetaan tarkkaan oikealle karkeudelle. Veden ja kahvin suhteen on oltava oikea: Tuovisella se on tällä kertaa 21 grammaa kahvia ja 360 grammaa 94-asteista vettä. Vesi kaadetaan itse kahvisuppiloon pikku hiljaa niin, että vesi valuu suppilon läpi noin neljässä minuutissa.

– Tämä on ihan puhdasta veljeyttä aina ja ikuisesti. Teemme kaikki töitä maukkaamman ja vastuullisemmin tuotetun kahvin eteen, se on meidän kaikkien sanoma, Tuovinen selittää.

Paras paahtimo oli menestysten summa

Vuoden 2019 lopussa aloittaneella Makea Coffeella on takanaan kaksi sekavaa kahvilatoimintavuotta. Verkkokauppa sen sijaan on löytänyt suosionsa. Myös ravintolat ja kahvilat tahtovat tarjota Tuovisen tuotteita.

Vuoden paahtimo -titteli on mennyt vain kerran Lappeenrannan ulkopuolelle eli Porvooseen. Tänä vuonna kakkoseksi jäänyt lappeenrantalainen Lehmus Roastery on pokannut tittelin peräti neljä kertaa ja on voittanut aiemmin muun muassa parhaan kahvilan ja parhaan suodatinkahvin kategoriat. Tuovinen paahtoi kahvia aiemmin voitokkaalla Lehmus Roasterylla ja on edelleen paahtimon osakas.