Sodan ensihetket saivat Tuva Magnussenin, 19, levottomaksi – Nato-Norjan itärajalla rauha on säilynyt, mutta talous ja muu elämä kärsivät

20-vuotiaan Johannes Bergen ensiajatus Venäjän hyökkäyksestä oli, että Norjalla on pohjoisessa turvallista. Valmius on kunnossa, ja jos jotain tapahtuisi, siitä selvittäisiin. Mikään ei kuitenkaan ole muuttunut, ja elämä jatkuu rauhallisena.

– Kerroin, että tämä (Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan) on elämän realiteetti ja naapurinamme on vahva sotilasmahti Venäjä. Samalla vakuutin heille, että Norjan-Venäjän rajalla rauha jatkuu, eikä rajan takana ole sotilaallista eskalaatiota, ja Norjan ja Venäjän hallitusten suhteet ovat entisellään. Paikallisesti täällä Kirkkoniemessä ei ole muutoksia rajaseudun tilanteessa, Sypriansen sanoo.

Nato-Norjan ja Venäjän maaraja on 196 kilometriä

Osa Pohjois-Norjassa palvelevista asevelvollisista on kotoisin Etelä-Norjasta. Palvelu pohjoisessa luonnossa, Venäjän rajalla on heidän mielestään jännittävää. Eniten armeijaa työllistää paikallisten ihmisten auttaminen maastossa ja vesillä.

Sota vaarantaa työpaikkoja Kirkkoniemessä

Kirkkoniemessä on kolmisensataa ihmistä, joita Venäjään liittyvä yritystoiminta työllistää. Heitä on telakalla, merenkulussa, kaupassa, turismissa ja muussa liiketoiminnassa.

Venäjän sotapolitiikka surettaa rajaseudun asukkaita

Kirkkoniemessä on edistetty demokratiaa ja ihmisoikeuksia Venäjän kulkiessa toiseen suuntaan. Sananvapautta on tuettu Norjan rahoittamilla journalismiseminaareilla, johon on osallistunut toimittajia Venäjältä.

Norjan valtiolla on oma Barentssihteeristö, jonka päämaja on Kirkkoniemessä. Sihteeristöllä on ollut toimisto myös Murmanskissa. Norja on tukenut rajaseudun asukkaiden yhteistyötä vuosikymmenien mittaan kymmenillä miljoonilla euroilla.