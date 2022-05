Katso Ylen ruokakoneesta, kuinka voit väistää pahimmat hintapiikit – kovin nousukiito luvassa alkusyksyllä

Hinnat lähtivät nousuun viime vuoden lopulla, mutta silti tulevasta on saatu vasta maistiaiset. Syksyyn mennessä vauhti vain kiihtyy. Kaikkiaan tänä vuonna ruoka kallistuu peräti yksitoista prosenttia, ennustaa Pellervon taloustutkimus, PTT (siirryt toiseen palveluun) .

Se ylittäisi neljäntoista vuoden takaisen nousuvauhdin, silloin hinnat nousivat yhdeksän prosenttia. PTT:n mukaan edellinen ennätys on vuodelta. 1964. Silloin ruoka kallistui 12 prosenttia vuodessa. Nyt tämä ennätys saattaa olla vaarassa.

Tänään julkaistut huhtikuuta koskevat tiedot kertovat, että erityisesti kalan ja kahvin hintojen nousu on ollut ankaraa. Kaikkiaan elintarvikkeiden hinnat nousivat huhtikuussa lähes kuusi prosenttia vuotta aiemmasta.

Esimerkiksi kahvi kallistui huhtikuussa 44 prosenttia, mutta tee "vain" viisi prosenttia vuotta aiemmasta. Kalan hinta on noussut 39 prosenttia, mutta siipikarjan liha kolme prosenttia.

Luvassa kovin hintaralli vuosikymmeniin

– On mahdollista, että mennään reilun kymmenen prosentin nousuun vuodessa. Se olisi viime vuosikymmenien ennätysvuosi.

Mutta kuluttajallakin on sentään jotain tehtävissä. Vaikka hintojen nousua on lähes mahdotonta välttää täydellisesti, voi kaupasta löytää niitäkin tuotteita, joiden hinnat jopa halventuvat tai nousevat vain vähän. Marjojen hinta laski vuodessa seitsemän ja omenoiden yli kolme prosenttia.

On kuitenkin myös suuri joukko tuotteita, joiden hintojen nousu on pysynyt maltillisena. Hintojen muutokset ovat jo vaikuttaneet siihen, mitä kuluttajat keräävät ostokoriinsa.

– Hintojen merkittävällä nousulla on vaikutusta kuluttajakäyttäytymiseen. Esimerkiksi kahvin ja kalan hintojen voimakas nousu on jo näkynyt niin, että niitä on ostettu normaalia vähemmän.