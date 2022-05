Luottamus ja yhteisöllisyys hitsaavat cheerleading-joukkueen yhteen: "Kyllä ne ottaa aina kiinni", sanoo nostoissa korkeuksiin kohoava Mette Airaksinen, 13

Näyttävä joukkuelaji on vahvassa nosteessa niin Etelä-Savossa kuin koko maassakin.

Suomen naisten cheerleading-maajoukkue juhli maailmanmestaruutta huhtikuussa. MM-kulta oli Suomelle neljäs peräkkäinen. MM-menestys on vaikuttanut ennen kaikkea lajin näkyvyyteen ja tunnettuuteen valtakunnallisesti.

Suomessa on tällä hetkellä noin 12 000 cheerleading-harrastajaa. Suomen Cheerleadingliiton viestintäkoordinaattori Wilma Sirkka kertoo, että ennen korona-aikaa lajin harrastajamäärä kasvoi vuosittain yli kaksikymmentä prosenttia. Vuonna 2019 harrastajia oli reilusti yli 15 000.

Rubies johtotähtenä Mikkelissä

Cheerleadingin suosio on ollut kasvussa myös Mikkelissä jo useamman vuoden ajan. Nyt menestystä on päässyt maistamaan Mikkelin Voimistelijoiden juniorijoukkue Rubies.

Cheerleading on jaettu kuuteen eri taitotasoon. Level 6 on korkein taso, level 3 tarkoittaa keskitasoa.

Joukkuehenki auttaa vaikeuksien yli

Kilpailuun osallistui yhteensä 19 joukkuetta. Helmi Valjakka , 14, kertoo, että voittokuulutus pääsi yllättämään juniorijoukkueen täysin. Valjakan mielestä voiton merkitystä lisää se, että kausi on ollut joukkueelle fyysisesti ja henkisesti rankka.

– Meidän ohjelma on ollut tosi vaikea: on tullut paljon maksimitaitoja. Loukkaantumisten takia ohjelmaan on tullut myös muutoksia.