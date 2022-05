Keskustan Saarikko Ylelle: "Kannatan sitä, että Suomi jättää hakemuksensa Natoon, porukassa on parempi kuin yksin"

– Kannatan sitä, että Suomi jättää hakemuksen Natoon ja tavoittelee jäsenyyttä. Se on harkintani tulos siitä syystä, että naapurimaamme on toiminut tavalla, jota ei voi hyväksyä. Venäjään ei voi näissä olosuhteissa luottaa ja porukassa on parempi kuin yksin.