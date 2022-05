EU:n avustuksia ei katkaista Venäjää myötäileviltä mailta, sanoo komissaari Jutta Urpilainen – "En usko, että se on oikea tapa"

Vaikka sota on Euroopassa, kriisi on globaali.

Näissä on tällä hetkellä erityisen paljon tekemistä. Venäjän hyökkäyssota on järisyttänyt kansainvälisten suhteiden mannerlaattoja, ja se heijastuu myös EU:n kansainvälisiin suhteisiin.

Iso osa maailman maista on tuominnut Venäjän hyökkäyksen, mutta moni myös katsoo sivuun tai seisoo Venäjän tukena. Jopa kaksi kolmasosaa maailman väestöstä asuu arvion mukaan sellaisissa maissa , jotka eivät ole tuominneet Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. The Economist Intelligence Unit -tutkimuslaitos (EIU) julkaisi arvion maaliskuun lopussa.

Afrikka on Venäjän hyökkäyssodan suhteen hyvin jakautunut. Useat mantereen maat – kuten Sudan, Mosambik ja Angola – ovat EIU:n mukaan kallistumassa Venäjän puolelle. Eritrea taas on selvästi Venäjä-mielinen. Mitä tämä kertoo EU:n vaikutusvallasta mantereella? Onko EU jollain tavalla epäonnistunut Afrikka-suhteissaan?

– Minun on vaikea nähdä sitä sellaisena. Jokainen maa tekee päätäöksiä omista lähtökohdistaan, Urpilainen sanoo.

– Tietenkin me toivomme, että mahdollisimman suuri joukko liittyisi Venäjän vastaiseen allianssiin ja tuomitsisi Venäjän toimet yksiselitteisesti. Sen puolesta me teemme joka päivä töitä.

Yhteistyötä jatkettava, vaikka maa ei tuomitsisi Venäjää

EU on kehitysavun jättiläinen. Kaiken kaikkiaan EU ja sen jäsenmaat ovat yhdessä maailman suurin kehitysavun antaja. Vuonna 2020 kehitysapua annettiin yhteensä noin 67 miljardia euroa.

– En usko, että se on oikea tapa vahvistaa kumppanuutta tai kytkeä näitä maita Euroopan arvoihin.

Urpilaisen mukaan EU:n on sen sijaan vahvistettava kumppanuuksiaan eri puolille maailmaa, sillä niillä on merkitystä pitkällä aikavälillä – senkin jälkeen kun sota Ukrainassa on saatu päätökseensä. Miten kumppanuuksia sitten käytännössä vahvistetaan?