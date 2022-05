Lakkiaisperunoiden kanssa menee tiukille – kevään koleus on hidastanut varhaisperunan kasvua

Mika Törne on yksi Rymättylän varhaisperunan kasvattajista. Tästä pellosta nostetaan Törnen ensimmäiset perunat.

Jos perunaa jonkin verran ehtii lakkiaisiksi, se on todennäköisesti aika kallista. Kasvihuoneista perunaa saa jo nyt, mutta kallista on sekin. Lisäksi kasvihuoneperunaa on tarjolla vain rajallinen määrä.