Joillekin kertyy jopa 60 käyntiä vuodessa, osalle ei kuulu edes työterveystarkastuksia – tutkimus valottaa kiistellyn työterveyshuollon suurkulutusta

Suomalainen työterveyshuolto nousi keskusteluihin muutama viikko sitten, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen moitti järjestelmää typeräksi ja tehottomaksi . Nyt järjestelmän käyttäjistä ja nimenomaan sen suurkuluttajista on saatu uutta tietoa.

Tampereen yliopiston tutkimus on jatkoa Tiia Rehon väitöstutkimukselle, joka tutki työterveyshuollon sairaanhoitopalveluiden suurkuluttajia ja heidän työkyvyttömyysriskiään. Nyt monia rekistereitä yhdistämällä saatiin lisätietoa suurkuluttajien taustatekijöistä, kertoo vastuututkija, työterveyshuollon ja työlääketieteen professori Riitta Sauni .

– Tämä on yleistämistä, mutta suurkuluttajissa oli enemmän naisia kuin miehiä, he työskentelivät usein suorittavassa työssä ja heillä oli keskiasteen koulutus.

Professori Riitta Saunin mukaan työterveyshuolto on jätetty pois sote-uudistuksesta. Sauni toivoo siihen muutosta.

– Aiempien tutkimusten pohjalta otimme suurkuluttajan rajaksi kahdeksan käyntiä vuodessa. Mutta haitari on todella iso. Käyntejä saattoi olla jopa 60 vuodessa, kertoo Riitta Sauni.

Suurkulutukseen kannattaa tarttua

Tutkimus osoittaa, että työterveyshuollon suurkulutuksella on yhteys työkyvyttömyyden riskiin. Lisäksi samat ihmiset käyttävät paljon myös muita terveydenhuollon palveluita: perusterveydenhuoltoa, erikoissairaanhoitoa ja yksityisiä lääkäripalveluja.

Puuttuminen on kuitenkin hyvin vaikeaa. Terveystiedot ovat salaisia eikä työterveyshuolto voi luovuttaa niitä työpaikalle ilman potilaan suostumusta.

– Tietosuoja on ehdottomasti rikkomaton. Mutta työterveyshuolto voi kerätä ryhmätason tietoa ja raportoida työkykytilanteesta yleisellä tasolla ja osastotasolla, sanoo Riitta Sauni.

– Nimenomaan erikoissairaanhoidossa käynti muodosti kaikkein suurimman riskin työkyvyttömyydelle. Toiveissa on, että jokainen hyvinvointialue ottaisi työkykyongelmissa käyttöön lähetejärjestelmän erikoissairaanhoidosta työterveyshuoltoon.

Työterveys tarkoittaa eri ihmisille eri asioita

Pirkanmaalla toimivalla työterveys- ja lääkärikeskuksella Pirtellä on asiakkaina noin 2 500 yritystä ja noin 40 000 henkilöasiakasta. Pirte vastaa isojen omistaja-asiakkaidensa eli Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin työterveyshuollosta. Asiakkaina on myös lukuisia pieniä yrityksiä.

– Lakisääteinen työterveyshuolto on aika usein pienissä yrityksissä, joissa on yksi tai kaksi työntekijää. Työntekijät käyvät tällöin sairausasioissa terveyskeskuksessa. Toisaalta voi olla pieni yritys, jossa on varsin laaja sairaanhoito.