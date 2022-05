Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Orpo: Nato-jäsenyys Suomen turvallisuuden kannalta paras ratkaisu, ei erillisiä ehtoja jäsenyydelle – katso suorana

Vasemmistoliiton edustaja vastustaa liittymistä

"Vaikka Suomen puolustusvoimien suorituskyky on hyvä ja puolustusta on määrätietoisesti kehitetty kymmeniä vuosia, Suomi ei voi pienenä maana yksin luoda sellaista pidäkettä, joka takaisi rauhan säilymisen. Tällöin on katsottava, mitä vahva kansallinen puolustuskyky tarvitsee tuekseen. Suomi harjoittaa mittavaa kahden- ja monenvälistä puolustusyhteistyötä, mutta mikään näistä yhteistyömuodoista ei sisällä turvatakuita. Puolustuksen näkökulmasta on lisäksi epäselvää, millaista apua Suomi kriisitilanteessa saisi kumppaneiltaan ja EU:lta. "