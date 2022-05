Maksalaatikko ja muut valmisruoat tehdään yhä osin venäläisellä maakaasulla: Saarioinen pyrkii vaihtamaan polttoaineen mahdollisimman nopeasti

Saarioinen kertoo Ylelle, että yhtiö on käynnistänyt varautumistoimenpiteet maakaasun korvaamiseksi heti sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Yhtiö on vähentänyt maakaasun käyttöä, mutta edelleen osa tuotannosta on maakaasun varassa.