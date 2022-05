Putinin “kätyrin” ralliautot Jyväskylässä ja propagandistin kesäpaikka Janakkalassa takavarikkoon – pakotteet iskivät uusiin venäläisiin

Ulosottolaitos on määrännyt luovutuskieltoon kahden Kremliä tukevan ja EU-pakotteiden kohteena olevan venäläisen omaisuutta Suomessa.

Jyväskylässä taas määrättiin luovutuskieltoon kaksi ralliautoa, joiden omistaja on miljonäärisijoittaja Grigori Berezkin . Hänet tunnetaan ralliharrastajana. EU käyttää Berezkinistä nimitystä (siirryt toiseen palveluun) “Putinin kätyri”.

“Putinin uskottu ja tukija”

Pavel Gusev on päätoimittajan tehtäviensä lisäksi toiminut muun muassa Moskovan alueen journalistiliiton puheenjohtajana ja presidentillisen komitean jäsenenä. Komitean vastuulla on Venäjän ihmisoikeuksien ja kansalaisvapauksien edistäminen.

“Hänellä on läheiset yhteydet Venäjän puolustusministeriöön, ja hän on presidentti Vladimir Putinin uskottu ja tukija”, pakotteita perusteltiin EU:n virallisessa päätöksessä (siirryt toiseen palveluun) .

Jyväskylän Palokankaalla säilytetään kahta ralliautoa sekä venäläisen liikemiehen Grigori Berezkin rallitallin logolla varustettua pakettiautoa ja peräkärryä. Kuva on otettu maanantai-iltana Jyväskylässä.

Venäläismiljonäärin ralliautoja Jyväskylässä

Ulosottolaitos on iskenyt pakotteilla myös kahteen Ford Fiesta -ralliautoon, Mercedes Benz Sprinter -pakettiautoon ja peräkärryyn. Niitä säilytetään Palokankaan alueella Jyväskylässä.

Ulosottolaitos on kieltänyt luovuttamasta autoja eteenpäin. Laitos salaa päätöksessä autojen omistajatiedot.

Rallitalli on venäläisen sijoittajan ja pakotelistalla olevan miljonäärin Grigori Berezkin luomus. Berezkin harrastaa rallia ja hän on osallistunut useisiin kilpailuihin myös Suomessa. Rallisivustojen mukaan hän kilpailee (siirryt toiseen palveluun) Ford Fiesta R5:llä, eli samalla autolla, joka on mainittu ulosottolaitoksen päätöksessä.