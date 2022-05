Tekoäly valvoo kiekkoyleisön käyttäytymistä MM-kisojen aikana – ihmisvirtaa seuraava kamera osaa varoittaa esimerkiksi tappeluista

Voiko Nokia Areenan mediakuutio joutua kybervaikuttamisen kohteeksi? Entä millainen on Tampereen kaupungin tekoälyllä toimiva turvakamerajärjestelmä? Listasin sulle 4 spesifiä turvallisuuspointtia Tampereen MM-lätkän kulissien takaa. Toimittajana Jani Aarnio

– Se vapauttaa viranomaisten aikaa monitorien tuijottelusta oleellisimpiin asioihin, kuvailee Sure Tampereen projektipäällikkö Anniina Autero .

Sure-hankkeen tarkoituksena on kehittää Tampereen ja muiden Suomen kaupunkien tapahtumaturvallisuutta. Autero korostaa sitä, että loppujen lopuksi ihminen tekee hälytyksen, ei tekoäly.

– Viranomaiset ja tapahtuman turvallisuudesta vastaavat tekevät sen päätöksen. He hyödyntävät (tekoälyä) apuvälineenä päivittäisessä turvallisuusjohtamistyössään.

Yli kaksi viikkoa kestävien kisojen odotetaan tuovan kaupunkiin runsaasti kisaturisteja. Kisaotteluihin on myyty noin 350 000 lippua.

– Herkästi (puhe) menee siihen, että kerätään tietoja ihmisistä yksilöinä. Se on kaukana siitä työstä mitä me tehdään. Se on hyvin arkista kaupunkiturvallisuustyötä.