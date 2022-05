Maailman tarttuvimman taudin tapauksia on yhä enemmän – koronapandemia on tehnyt aukkoja tuhkarokon torjuntaan

YK-järjestöt WHO ja Unicef varoittavat yhteisessä tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun) , että koronapandemian seurauksena monet muutkin tartuntataudit uhkaavat riistäytyä valloilleen, vaikka epidemiat olisivat tehokkaasti ehkäistävissä rokotteilla.

COVID-19-pandemian aikana tuhkarokon ja muiden rokotuksilla hillittävien tautien vastaiset kampanjat ovat katkeilleet, kun varoja on niiden sijasta käytetty koronatoimiin, kertovat WHO ja lastenapujärjestö Unicef.

Ensimmäisenä koronavuonna 23 miljoonaa lasta jäi vaille perusrokotuksia, jotka heille muutoin olisi annettu terveystarkastusten yhteydessä. Luku on 3,7 miljoonaa suurempi kuin vuonna 2019 ja suurin sitten vuoden 2009.

Maailmassa oli viime keväästä tähän kevääseen 21 merkittävää tuhkarokkoepidemiaa. Huolestuttavin tilanne on Somaliassa, Jemenissä ja Afganistanissa.

WHO arvioi, että todelliset luvut ovat raportoituja isommat, sillä koronapandemia on aiheuttaunut ongelmia myös seurantajärjestelmille.

Laumasuoja edellyttää, että vähintään 95 prosenttia väestöstä on rokotettu tuhkarokkoa vastaan. Somaliassa kahden annoksen täyden rokotesarjan tai edes yhden rokotteen on saanut alle puolet.

Nopean leviävyytensä takia tuhkarokko on myös ensisignaali siitä, että perässä voi tulla muita, hitaammin leviäviä tartuntatauteja. Se on varoitus rokotuskattavuuteen yleisemminkin syntyneistä vaarallisista aukoista, sanoo sanoo Unicefin pääjohtaja Catherine Russell.

Unicefin mukaan yksi mahdollisista uhkista on keltakuume, jonka yltymistä on jo havaittu Länsi-Afrikassa. Moskiittojen levittämä virustauti on kuolemaksi jopa puolelle vakavan tartunnan saaneista.