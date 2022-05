"Sit se tuli hetken päästä yksin takaisin"

Rikostoimittaja Marko Niemi on perehtynyt Sari Liinaharjan tapaukseen Viimeinen johtolanka -podcast-sarjansa neljännellä kaudella. Se on julkaistu Yle Areenassa tänään tiistaina.

Hän on koko ajan kiistänyt jyrkästi tietävänsä mitään Sari Liinaharjan kohtalosta. Mies on kieltänyt liikkuneensa katoamisiltana Rekirikon alueella tai olleensa muutenkaan tekemisissä uhrin kanssa.

– Me ajettiin sitä pikkutietä ja me tultiin juuri sinne y-risteykseen, mikä on siellä. Sitten [henkilön nimi] ja se likka oli takapenkillä. [Henkilön nimi] sanoi, että pysäytä tähän. Siellä oli joku talo, missä oli valot. Sanoi, että se likka menee sinne, siellä on kotibileet. [Henkilön nimi] sanoi, että vartoo tässä, hän saattaa. Sit se tuli hetken päästä yksin takaisin.