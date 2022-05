Maailmanlaajuinen hintojen nousu iski rajusti Sri Lankaan – maa kärsii jo koronakriisistä ja johtajiensa virheistä

Intian valtameren saarivaltio Sri Lanka on kärsinyt pahoin maailmanlaajuisesta elintarvikkeiden ja energian hinnannoususta. Hinnat ovat nousseet alkuvuoden aikana noin 30 prosenttia.

Elintarvikkeiden ja polttoaineiden hinnat ovat karanneet monien köyhien srilankalaisten ulottumattomiin. Saarivaltiossa on ollut laajoja mielenosoituksia jo yli kuukauden ajan.

Taustalla myös huonoa onnea ja väärää politiikkaa

Sri Lankan ongelmat ovat kärjistyneet Ukrainan sodan aikana, jolloin inflaatio on kiihtynyt maailmanlaajuisesti.

Turismi on ollut Sri Lankalle erittäin tärkeä ulkomaisten tulojen lähde. Kun maan 30 vuotta kestänyt sisällissota päättyi vuonna 2009, Sri Lankassa valittiin talouspoliittinen linja, joka keskittyi kotimaan markkinoihin. Maan laaja tekstiiliteollisuus menetti merkitystään.

Kun Sri Lankan vienti väheni ja tuonti kasvoi, maan talous velkaantui. Viime vuosina ulkomaankaupan alijäämä on ollut vuosittain noin 3,5 miljardia euroa. Hallitus on ottanut Kiinalta vastaan suuria lainoja, joilla on rahoitettu suuria infrastruktuurihankkeita. Opposition mielestä monet hankkeet ovat olleet tarpeettomia.