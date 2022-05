Ukrainan pakolaisten viesti suomalaisille: nyt on paras hetki liittyä Natoon, Venäjä ei kykene sitä estämään

Venäjä on varoittanut Suomea vastareaktiosta, jos hallitus päättää hakea Nato-jäsenyyttä. Maan poliittinen johto on toistuvasti vaatinut, ettei sotilasliitto laajentuisi itään.

Kysyimme sotaa Ukrainan sotaa Suomeen paenneilta, mitä he ajattelevat Suomen turvallisuustilanteesta ja Nato-aikeista. Haastattelut tehtiin tällä viikolla Helsingissä.

Natalia Zaporozhets, 37, uskoo rauhan Suomessa jatkuvan

Natalia Zaporozhets kuvailee Suomea yhdellä sanalla, ja se on: turvallinen. Hän on paennut sotaa Hersonista, jonka Venäjä valloitti maaliskuun taitteessa.

Vaikka Suomellakin on aggressiiviseksi osoittautuneen Venäjän kanssa 1 300 kilometriä yhteistä rajaa, Zaporozhets ei ole asiasta huolissaan.

– Verrattuna siihen, mistä olen kotoisin, tämä on todella turvallinen paikka. Uskon rauhan jatkuvan.

Lubomir Nykolyn, 34: “Jos Suomi jää yksin, Venäjä voi hyökätä maahan”

Vielä alkuvuodesta Lubomir Nykolyn ei osannut pelätä sotaa. Hän on pitänyt Venäjää Ukrainan veljeskansana, ja ei siksi ole halunnut edes ajatella, että hyökkäys olisi mahdollinen.

Nyt hänen käsityksensä on muuttunut, ja hän uskoo, että sota voi pahimmassa tapauksessa laajentua myös muihin maihin. Tässä tilanteessa hän ajattelee, että Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuustilannetta.

Lubomir Nykolyn on ollut Suomessa aiemmin töissä mansikanpoimijana. Nyt hän tuli maahan perheensä kanssa pakolaisena.

Oleg Riabchenko, 47: "Koska Venäjän voimat on sidottu Ukrainaan, nyt on hyvä hetki hakea"

Oleg Riabchenko oli perheineen lomalla Turkissa hyökkäyksen alkaessa. Sen koommin he eivät ole käyneet kotonaan Kiovan lähettyvillä, vaan tulivat lomamatkalta suoraan omalla autollaan Suomeen.

Oleg Riabchenko pitää Suomea modernina ja kehittyneenä maana, jonka vastaanotto pakolaisille on ollut hyvä. Tyttärensä Dianan, 7, kohokohtia Suomessa ovat olleet vierailu Heurekaan ja Korkeasaareen.

– Koska Venäjän voimat on sidottu Ukrainaan, nyt on hyvä hetki hakea.

Hän kokee Suomen turvalliseksi jo nykyisellään, mutta katsoo, että Nato-jäsenyys toisi lisää turvaa. Oleg hakee parhaillaan töitä kirvesmiehenä tai sähköasentajana, ja aikoo olla Suomessa, kunnes rauha on palannut kotimaahan.

Mira Trebunskikh, 13: “Suomi on vahva maa, joka pystyy suojelemaan omaa kansaansa”

Äiti ja tytär kysyivät Helsingin keskustassa vieraalta naiselta suuntaa linja-autoasemalle. Nainen tarjosi yllättäen vierashuonettaan kantakaupungissa majapaikaksi, ja vielä samana iltana he asettuivat sinne asumaan.

– Suomi on vahva maa, joka pystyy suojelemaan omaa kansaansa, Mira Trebunskikh sanoo.

Krystyna Vilkhovyk, 16: “Se on Suomen oma päätös”

Krystyna Vilkhovyk on asunut Suomessa jo yli kahden kuukauden ajan äitinsä ja siskonsa kanssa. Isä on edelleen Harkovassa, ja Vilkhovyk aikoo palata sinne heti kun mahdollista.

– Jos Suomen hallitus ajattelee, että Nato-jäsenyys on maan turvallisuuden kannalta parasta, sen hakeminen on varmasti aiheellista. Se on Suomen oma päätös, eikä Venäjällä ole mitään oikeutta tulla rajan yli.