Kun kova treeni muuttuu kisapettymykseksi, on tärkeää kohdata tunteensa – siksi fitnessurheilija Senja Kortelaisella on arkiminä ja kisaminä

Urheilu on useimmille sarja pettymyksiä, sillä lajista riippumatta ani harva yltää kansallisella tasollakaan voittajien joukkoon.

Tämä on tuttua myös kajaanilaiselle fitnessurheilija Senja Kortelaiselle .

– Ei siinä ensimmäisenä tullut mieleen, että olen jotenkin ihmisenä huono, tai että mulla on jotenkin huono kroppa. Ajattelin, että nyt ei lajissa pärjätty, mutta tiedän itse, että olen tehnyt kovan duunin kuitenkin, ja se ei vain riittänyt.

Kortelaisen tapa käsitellä pettymyksiä on irrottaa oma arkipersoona urheilupersoonasta. Tämä on tärkeää, koska kisassa arvostelun kohteena on oma vartalo ja sen ulkonäkö.