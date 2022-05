Otto Ravantti palasi neljän päivän intensiiviseltä avustusreissulta Ukrainaan: "Bussissa hurrattiin kuin Keihäsmatkoilla konsanaan"

Ennen haastattelua hän on kirjannut ylös matkan ajankäyttöä: matkalla yhteensä 87 tuntia, josta 67 tuntia bussissa ja muutama tunti lautalla. Yli 3 000 kilometrin meno-paluumatka oli intensiivinen kokemus.

– Oma osuuteni kuljetuksessa on varmistaa turvallisuustekijät ja se, että me pysymme lain kirjaimen puitteissa ajoaikojen suhteen. Ja tietenkin vastuu meidän matkustajista takaisin päin tullessa. Sen huomaa sitten kotona, että reissu on ollut rankka, vaikkakin antoisa ja hyvä.