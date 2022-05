Sota Ukrainassa kirkasti jälleen Naton ydintehtävän: puolustautumisen Venäjää vastaan – video kertoo liiton historian kahdeksassa minuutissa

Naton yli 70-vuotinen historia on värikäs ja vaihteleva. Kylmän sodan luomus on välillä kärsinyt identiteettikriisistä, mutta nyt selkeä rooli on jälleen löytynyt.

Video näyttää Naton vaiherikkaan historian. Korjaus: Videolla noin ajassa 1.45 esitetään kartalla, mitkä maat kuuluvat Natoon ja milloin ne liittyivät. Romania jää virheellisesti pois. Romania on Nato-maa.