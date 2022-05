Listasimme syitä, miksi pörssit painuvat nyt poikkeuksellista vauhtia: Pelätyt korot, energia ja Kiina ovat saaneet sijoittajat hermoilemaan

Yhdysvaltain keskuspankki nosti ohjauskorkoa viime keskiviikkona 0,5 prosenttiyksikköä inflaation hillitsemiseksi. Kuluttajahintojen nousu on kiihtynyt Yhdysvalloissa 8,5 prosenttiin.

Yhdysvaltain korkopäätöstä pidettiin pelättyä maltillisempana ja aluksi osakekurssit nousivat. Torstaista alkaen pörsseissä on kuitenkin nähty kurssilaskuja. Koronnoston pelätään kurittavan taloutta liikaa.

– Huoli on siinä, että korkojen nosto kiristää taloutta liikaa ja heikentää kuluttajien ja yritysten asemia niin paljon, että talouskasvu heikkenee voimakkaasti.

– Inflaatio toki on korkea, mutta Euroopassa korostuu energian ja jonkin verran myös ruuan hinnan vaikutus siihen. Meillä ei ole samanlainen täystyöllisyystilanne eikä samanlaista palkankorotuspainetta kuin Yhdysvalloissa.

Helsingin pörssi nousee ja laskee muita enemmän

Kurssilaskun yksi kotimanen syy on se, että suhdannenäkyminen muutokset vaikuttavat Helsingin pörssiin erityisen paljon. Syynä on Kivipellon mukaan se, että Suomessa on paljon teollisuusyhtiöitä ja globaalista talouskasvusta riippuvaisia yhtiöitä. Niihin vaikuttaa muun muassa Kiinan tilanne.