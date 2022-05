Ukrainan viljaa katoaa sotasaaliina Venäjälle – maan viranomaiset uskovat, että tarkoituksena on aiheuttaa nälänhätä

Varkauksista on kuullut myös Luonnonvarakeskus Luken erikoistutkija Csaba Jansik .

– Olen puhunut asiasta ukrainalaisen kollegani kanssa, joka työskentelee Varsovan yliopistossa. Hän kertoi toiminnan olevan järjestelmällistä. Vilja tyhjennetään siiloista ja lastataan esimerkiksi juniin. Hänen tietojensa mukaan lastauksen jälkeen siilot on pommitettu maan tasalle.

Uusi sotarikossyytös?

Ukrainan maatalousministeri on arvioinut, että Venäjän joukot ovat varastaneet "satojatuhansia tonneja" viljaa. Ministeri myös varoitti, että jopa 1,5 miljoonaa tonnia olisi vaarassa tulla varastetuksi. Toukokuun alussa Ukrainan puolustusministeriö kertoi, että viljaa oli siihen mennessä varastettu arviolta 400 000 tonnia (CNN) (siirryt toiseen palveluun) .

"Jos sota olisi puhjennut syyskuussa, tilanne olisi aivan erilainen"

Ukraina on merkittävä viljamaa. Se on viidenneksi suurin vehnän ja kolmanneksi suurin maissin viejä maailmassa. Jos Ukrainasta ei saada viljaa, se vaikuttaa ruokatuotantoon maailmanlaajuisesti.

Varastettu vilja on viime kesän satoa. Csaba Janskin mukaan on merkittävää, että viljaa ehdittiin toimittaa normaalisti maailmalle helmikuuhun saakka. Koko viime vuoden sato ei siis ole kärsimässä tuhoa.

Leivän hinta voi nousta kymmeniä prosentteja

Maailmassa on kuusi isoa viljantuotantoaluetta, ja Mustameri on niistä yksi tärkeimmistä. Vehnää tuotetaan Mustanmeren alueella 108 miljoonaa tonnia, kun esimerkiksi väkiluvultaan moninkertaisessa Kiinassa vastaava luku on 137 miljoonaa tonnia.