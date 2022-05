Suomen junaliikenteen risteykseen rakennetaan 40 miljoonan euron terminaalia, jolta lähti idea alta – kysyimme, mitä sille pitäisi tehdä

Venäjän hyökkäys Ukrainaan pakottaa Itä-Suomen kunnat miettimään millä korvata idänkauppa ja liikenne. Esimerkiksi Kouvolan kaupunki on päättänyt kuopata haaveet idän liikenteestä toistaiseksi.

Vielä joitakin vuosia sitten kaupunki ennusti, että tavaraliikenteen määrät kasvavat voimakkaasti erityisesti rautatieliikenteessä Aasian yhteyden vuoksi. Valmisteilla olevasta uudesta kaupunkistrategiasta idän suunta on jätetty kokonaan pois.

Tämä heijastuu konkreettisesti rakenteilla olevaan rautatie- ja maantieterminaaliin (RRT), joka on Kouvolan yli 40 miljoonan euron arvoinen kärkihanke.

Terminaali käyttöön ensi vuonna

RR-terminaalissa voidaan käsitellä yli kilometrin pituisia junia. Aluksi terminaalia markkinointiin Kiinan-junien risteyskohtana. Sittemmin tähtäimessä on ollut Venäjän-liikenne.

Uudessa strategiassaan Kouvola linjaa, että kaupungissa on vireä logistiikkakeskus ja yritysalue sekä vetovoimainen Suomen ensimmäinen kuivasatama.

Paukkuja pantava kotimaan liikenteeseen

– Kotimaan tavaraliikenteessä on havaittavissa muuttoliikettä osittain takaisin raiteille, kun yli parikymmentä vuotta sitten liikenne siirrettiin lähes täysin kumipyörille, kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Katriina Vesala kertoo.

Satamien kanssa mietitään yhteistyötä

– Silloin olisimme loistavassa tilanteessa. Tässä on iso mahdollisuus.

Toinen tulevaisuuden mahdollisuus on kuivasataman ja merisatamien välinen yhteistyö. Tämän eteen on Kymenlaaksossa lähdetty tekemään konkreettisesti töitä, sillä Kouvola ja Haminan ja Kotkan satama selvittävät yhdessä mahdollisuuksia yhteistyöhön.

– Tilatarve on ainakin yksi konkreettinen asia, joka ajaa satamia miettimään, mitä pitää tehdä ehdottomasti sataman alueella ja mitä voi tehdä muualla, Niemi kertoo.

Rautatie- ja maantieterminaalia voidaan käyttää myös uusien menetelmien ja teknologioiden testaamiseen. Niemen mukaan yrityksillä on kiinnostusta testata siellä esimerkiksi uutta kalustoa.

– Tarkasti pitäisin mielessä ja tekisin yhteistyötä Kotkan ja Haminan seudulle rakentuvan akkuklusterin kanssa. Siinä on myös äärettömän tärkeä yhteinen ponnistus koko Kymenlaaksolle, Niemi sanoo.

Aikalisä ennen lisäsatsauksia

Intermodaaliterminaalin pohjoispuolelle rakennetaan tontteja logistiikkaan tukeutuvalle tuotannolliselle toiminnalle yksittäisten yritysten käyttöön. Lähialueella on meneillään asemakaavoitus, jolla kaupungin mukaan varaudutaan lisääntyvään yritysten tonttitarpeisiin.

Kouvolan valtuustoryhmissä katsotaan, että käynnissä olevan rakennusvaiheen valmistuttua aikalisä on tarpeen, ennen kuin alueeseen satsataan lisää rahaa.

– On selvää, että Venäjän tilanteen tulee muuttua, ennen kuin terminaalialueelle satsataan lisää rahaa, kirjoittaa kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja Vesa Vainio .

Yritysten tarpeisiin pitää varautua

Railgate Finlandin toimitusjohtajan Kimmo Niemen mielestä on tärkeää, että Kouvolassa pystytään vastaamaan nopeaa aikataulua vaativiin kyselyihin yrityksiltä. Hänen mukaansa yritysten tilatarpeet ovat isoja, minkä vuoksi on tärkeää, että alueella on riittävän kokoisia alueita valmiiksi asemakaavoitettuna.