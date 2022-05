Davyd Balberov pakeni Ukrainan sotaa pimennetyssä junassa, kun ympärillä räjähteli – jalkapallon pelaaminen Suomessa on lievittänyt stressiä

Tämä vuosi on ollut hänelle suurten muutosten vuosi. Balberov pakeni sotaa kotimaastaan Ukrainasta äitinsä Yuliaa Balberovan, isoäitinsä Alla Bondarenkon ja siskonsa Oclina Balberovan kanssa maaliskuun alussa. Isä jäi Ukrainaan ja on nyt ilmoittautunut sotaan.

Nyt perhe on ollut Suomessa pari kuukautta ja Davyd Balberov on päässyt koulun lisäksi kiinni myös Ukrainassa aloittamaansa harrastukseen, jalkapalloon. Hän ehti pelata jalkapalloa Ukrainassa kaksi vuotta.

Helsingissä Balverov pääsi pelaamaan jalkapalloklubi HJK:n kaupunginosajoukkueeseen. HJK on päättänyt ottaa kaikki halukkaat Ukrainasta paenneet lapset ilmaiseksi pelaamaan, sillä haluaa auttaa perheitä.

Ilmaista toimintaa pakolaislapsille

HJK:n kaupunginosatoiminnan kehityspäällikkö Noora Mikola kertoo, että maksuton toiminta on tarkoitettu alle 18-vuotiaille.

Ukrainalaisia pelaajia on tällä hetkellä HJK:n eri kaupunginosajoukkueissa kymmenkunta. Nuorimmat ovat alle 10-vuotiaita ja vanhimmat 13–14-vuotiaita.

Mikolan mukaan HJK:lla on vahva tahto auttaa, ja se myös kykenee auttamaan.

– Nämä ovat meille pieniä asioita, mutta näille perheille saattaa olla iso asia, että he pääsevät arkeen kiinni, Mikola sanoo.

Jalkapallo lievittänyt Davydin stressiä

Balberovin äiti ja isoäiti vahvistavat Mikolan ajatuksen. Äiti Balberovan ja isoäiti Alla Bondarenkon mukaan jalkapallo on tehnyt Davydin iloisemmaksi.

– Urheilu on selvästi lievittänyt stressiä. Davyd on voinut paremmin. Hän hymyilee ja on iloisempi, äiti Balberova kertoo.