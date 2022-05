Kyberhyökkäys pysäytti tuotannon Valtran tehtaalla – kiristyshaittaohjelmat yleistyvät, yritykset varautuvat yhä paremmin

Suolahden traktoritehtaan omistajakonserni AGCO on kertonut viime torstaina (siirryt toiseen palveluun) joutuneensa kyberhyökkäyksen kohteeksi. Kyseessä on tiedotteen mukaan kiristyshaittaohjelma, joka vaikuttaa joihinkin konsernin tuotantolaitoksiin.

Kiristyshaittaohjelma laittaa tärkeän datan lukkoon

– Tämä on yksi yleisimmistä ja vakavimmista hyökkäystyypeistä. Aihe on ollut esillä paljon viime aikoina, ja se on nostanut yritysten varautumisen tasoa. On laitettu vähintäänkin varmuuskopiot kuntoon.