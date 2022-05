Yllätkö sinä tuloihin, joita maahanmuuttajalta vaaditaan? Suomi kärvistelee työvoimapulassa, mutta oleskeluluvat ovat nyt entistä tiukemmassa

Hallitus haluaa tuplata työperäisen maahanmuuton, mutta perheellisen maahanmuuttajan on usein mahdotonta yltää oleskeluluvan vaatimiin tuloihin.

Yle kertoi viime viikonloppuna joensuulaisen Muhammed Musahin tilanteesta . Musah on työskennellyt Wolt-lähettinä, mutta hänen oleskelulupaansa ei uusittu ely-keskuksen mielestä epäilyttävän suurten tulojen vuoksi.

Maisterin tutkinnon Suomessa suorittanut Musah on kertomansa mukaan paiskinut 12-tuntista työpäivää Wolt-lähettinä, jotta hänen olisi mahdollista saada myös vaimonsa ja kolme lastaan Ghanasta Suomeen. Perheen yhdistäminen vaatisi 2 900 euron nettotuloja kuukaudessa.

Ylen juttu herätti vilkasta keskustelua työperäisestä maahanmuutosta. Suomessa on monilla aloilla ankara työvoimapula, mutta etenkin perheelliselle maahanmuuttajille yhteiskunnan asettamat tulorajat ovat saavuttamattomissa.

Keskituloinen suomalainen ei yllä tulorajoihin

Esimerkiksi kahden aikuisen ja kahden lapsen perheessä kotitalouden käteen jäävien nettotulojen on oltava 2 600 euroa kuukaudessa. Jos lapsia on neljä, toimeentuloedellytys on 3 100 euroa kuukaudessa. Toimeentulon täytyy olla turvattu koko oleskeluluvan ajalle.