Lähtölaskenta kohti Nato-jäsenyyttä käynnissä – näin päätöksenteko etenee

Suomen Nato-päätöksen aikataulu on jälleen tarkentunut, mutta iso kuva on ennallaan. Eduskunnan käsittely ja hakemuksen jättäminen ajoittuvat ensi viikolle.

Keskeinen päivä on jo kuluvan viikon torstai, jolloin viimeistään aamupäivällä presidentti Sauli Niinistö kertoo oman Nato-kantansa. Presidentin kanslia antaa tällä tietoa asiasta tiedotteen.

Odotettavissa on, että presidentin ilmoitus avaa padot ja eduskuntaryhmät kertovat julki myönteisiä kantojaan. Torstai olisi luonteva päivä myös pääministeri Sanna Marinille (sd.) kertoa oma kantansa. Tarkkaa tietoa parhaillaan Japanissa olevan pääministerin suunnitelmista ei vielä ole.

Puolueiden suhtautuminen on jo pitkälti tiedossa, mutta SDP:n kantaa odotetaan vielä lauantaina puoluevaltuustosta. Myös puolueen eduskuntaryhmä on odottamassa tällä tietoa lauantaille. Vahva ennakko-odotus on, että SDP kallistuu jäsenyyden kannalle.