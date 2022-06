Emilia Uljaan kolumni: “Hyvä johtajuus” on ladattu kummallisilla uskomuksilla

Aloitin Suomen lukiolaisten Liiton puheenjohtajana 19-vuotiaana tammikuussa 2021. En tiennyt johtamisesta mitään, mutta luulin tietäväni sitäkin enemmän. Päässäni oli pinttynyt, kapea kuva “hyvästä johtajasta”: hän on määrätietoinen, kuuntelee kyllä muiden ajatuksia mutta ei juurikaan kysele – tai varsinkaan, herranjumala, tarvitse – apua.

Eikä ihmekään. Kun avaan esimerkiksi Helsingin Sanomien talousliitteen HS Vision, löydän tarinoita itsenäisistä menestyjistä. Niiden tarinoiden päähenkilöt ovat yksin kolmen euron alkupääomalla rakentaneet menestyvän startupin ja nyt johtavat – ihan yksin! – yritystä, jolla on tsiljoona työntekijää ja pienen maan bruttokansantuotteen verran liikevaihtoa.

Olisi hyvä, jos joskus suuretkin johtajat puhuisivat siitä, kuinka he saavat tukea, kipinää ja oppeja muilta.

Sama teema jatkuu somessa. Ammatillisen verkostoitumisen some Linkedin on pahin: siellä syötteeni on täynnä postauksia ihmisten ihan itse omalla työllään aikaansaamista saavutuksista.