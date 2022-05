Vapinapotilas Marja Jalava, 83, sai apua harvinaisesta ultraäänihoidosta: "Nyt käsi ei vapise ollenkaan"

Turkulainen 83-vuotias Marja Jalava on helpottunut ja jännittynyt pari päivää ennen toimenpidettä. Hän on sairastanut essentiaalista vapinaa keski-ikäisestä saakka. Vuonna 1996 hän sai vahvistuksen, että siitä on kyse.

– Olin töissä päiväkodissa, kun lapset huomasivat vapinan. Pienimmätkin kotityöt ovat hankalia. Voiveitsi voi lentää, kun teen aamulla voileipiä, astiat putoavat kädestä. Leipomisesta olen luopunut. En ole kirjoittanut pitkiin aikoihin, kertoo Jalava.

Jalava on Turun yliopistollisen keskussairaalan ensimmäinen potilas, joka saa aivoihinsa korkeaenergistä, kohdennettua ultraäänihoitoa. Menetelmä soveltuu essentiaalista vapinaa, Parkinsonin tautia tai vaikea-asteista neuropaattista hermokipua sairastaville.

Marja Jalava jaksaa ulkoilla sauvakävellen, mutta sosiaalinen elämä on jäänyt vapinan vuoksi. Hän ei käy ulkona syömässä, sillä vapina on niin kova. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Jalava kertoo, että levossa vapina ei tunnu, vaan se on toiminnallista. Esimerkiksi jonkun pienen esineen, kuten silmätippapullon, poimiminen käteen on todella vaikeaa. Lääkehoito ei enää auta.

Ultraäänihoito on kajoamaton eli potilaaseen ei tehdä haavaa. Kirurgisessa hoitomuodossa kalloon tehdään pienet reiät, joiden kautta elektronit asetettiin aivoihin. Se ei innosta.

– En halunnut, että kalloani porataan, joten tämä hoitomuoto tuntuu hyvältä. Olen kuullut, että heti toimenpiteen jälkeen voi kirjoittaa ja juoda niin, ettei tarvitse pitää molemmilla käsillä lasista kuten nyt. Luotan lääkäreihin ja hoitajiin, ja annan heidän tehdä tehtävänsä, kertoi Jalava luottavaisena ennen hoidon aloittamista.

Essentiaalinen vapina on perinnöllinen vapinasairaus, jonka esiintyvyys lisääntyy iän myötä. Yli 65-vuotiailla sen esiintyvyys on noin viisi prosenttia, mutta vanhuksilla jopa 20 prosenttia.

Marja Jalavan oireita selvittää ylilääkäri, professori Valtteri Kaasinen (keskellä) TYKSin Neurokeskuksesta. Kuva: Arash Matin / Yle

TYKSissä otettiin laitteisto nopeasti käyttöön

Ylilääkäri ja radiologian professori Roberto Blanco Sequeiros pitää uutta laitteistoa erittäin merkittävänä hoidon kannalta. Hän painotti maaliskuussa, kun laitteiston saapuminen Turkuun varmistui, että uudella hoitomuodolla vältytään leikkaukselta.

– Potilaan pää asetetaan magneettikuvauslaitteen osana olevaan erilliseen laitteeseen. Siinä ei avata ihoa eikä kalloa, tai mennä mekaanisesti aivokudoksen läpi.

Suuritaajuisessa ultaräänihoidossa ultraääni kohdennetaan aivojen syviin osiin. Hoito kestää noin kaksi tai kolme tuntia magneettihoitolaitteessa.

– Laitteisto on kehitetty 2000-luvulla Israelissa ja Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa menetelmää on kehittänyt suomalainen tutkija Kullervo Hynynen. 2010-luvulla sen käyttö on laajentunut myös Euroopassa aivojen syvien osien hoitoon, kertoo Blanco Sequeiros.

TYKSissä on käytetty vuodesta 2016 suurienergistä kohdennettua ultraäänihoitoa kasvainten hoidoissa muun muassa kohdun, eturauhasen sekä luuston alueilla. Jopa lapsettomuudesta kärsiville on saatu apua, kun naiset ovat päässeet eroon lapsen saantiin vaikuttavista myoomista.

Neurologian erikoislääkäri Janek Frantzén kertoo Marja Jalavalle operaatiosta. Kuva: Arash Matin / Yle

20 sekuntia aivojen talamukseen

Varsinainen poltto on kestoltaan vain 20 sekuntia. Aivojen talamuksesta sammutetaan reaktiivisuus, kertoo ylilääkäri Roberto Blanco Sequeiros ennen operaation alkua.

Marja Jalavalla hoidetaan vasenta puolta. Se vaikuttaa oikean käden toimintaan.

Maailmalla on hoidettu menetelmällä yli 7 000 potilasta. Mahdolliset sivuvaikutukset ovat tiedossa.

– Voi tulla liikehäiriöitä tai esimerkiksi nielemisvaikeutta. Nämä ovat kuitenkin useimmiten ohimeneviä ja harvinaisia sivuvaikutuksia, kertoo Blanco Sequeiros.

Menetelmä on aiheuttanut kovasti kiinnostusta. Kesään asti hoitoajat ovat täynnä, mutta syksyllä hoidot jatkuvat. TYKS hoitaa alkuvaiheessa lähinnä vapinapotilaita.

– Hoitomuoto on hyväksytty vapinan ja Parkinsonin taudin hoitoon. Parkinsonin taudissa vapina on harvinaisempi oire. Potilailla on muitakin oireita ja sairaus on isompi kokonaisuus.

Potilas sai avun vapinaan

TYKSin ensimmäinen operaatio uudella laitteella sujui hyvin. Marja Jalava oli hoidon jälkeen hyväkuntoinen ja vapina oli poistunut.

– Ei ollut mitään hankaluuksia. Kaikki on mennyt hyvin. Olen osannu kirjottaa ja vetää suoraa viivaa. Nyt käsi ei vapise ollenkaan, näyttää Jalava.

TYKSin Neurokeskuksessa työskentelevä neurokirurgian erikoislääkäri, dosentti Janek Frantzén näyttää todisteeksi Jalavan piirrosta.

– Ennen toimenpidettä potilas oli tehnyt spiraalipiirroksen ja yrittänyt vetää suoran viivan. Tässä on heti toimenpiteen jälkeen ihan täydellinen tulos. Kädessä ei näy vapinaa lainkaan.

Koko työryhmä oli helpottunut ja onnellinen.

