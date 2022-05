Selvä kesän merkki: Helsingin uimastadionin altaisiin alkoi virrata vettä – pulahtamaan pääsee sunnuntaina

Uimastadionilla on tehty mittavia kunnostustöitä tulevaa kesää varten. Muun muassa julkisivua ja sisätiloja on maalattu, katsomon istuinpenkit on uusittu, pukuhuoneita ja suihkutiloja on remontoitu. Stadikan eteläpäähän on myös pystytetty täysin uusi ulkosählykaukalo.