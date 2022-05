Herätys: Britannian ja Viron johtajat Suomeen | Kunta-alan palkkakiistan ratkaisun hetket | Lähisuhdeväkivalta jää usein pimentoon

Britannian pääministeri ja Viron presidentti vierailevat Suomessa

Kunta-alan palkansaajat ja työnantaja vastaavat sovintoehdotukseen kello 12

Lähisuhdeväkivallasta tulisi kysyä, kuten alkoholista

Lähisuhdeväkivalta aiheuttaa monenlaisia terveyshaittoja, kuten masennusta ja fyysisiä sairauksia. Uhreista alle prosentti tunnistetaan terveydenhuollossa , vaikka he käyttävät jopa 80 prosenttia enemmän palveluita kuin muut. Aiheesta väitelleen tutkijatohtori Heli Siltalan mielestä lähisuhdeväkivallasta voitaisiin tehdä samanlainen seulontakysymys kuin alkoholin käytöstä.

Lenin-patsaista halutaan eroon, mutta Aleksanteri on katukuvassa ok

Kotkan Lenin-patsas on kuvanveistäjä Matti Varikin käsialaa.

Kotkan Lenin-patsas on saanut jäädä toistaiseksi katukuvaan. Turku päätti kaksi viikkoa sitten poistaa oman Lenin-patsaansa ydinkeskustasta, koska se on herättänyt yleisössä ja mediassa toistuvasti tunteita ja keskustelua. Asiantuntijoiden mielestä Suomessa on muitakin patsaita, jotka voitaisiin poistaa samalla logiikalla.