Suuret maat ovat kahmimassa lisää valtaa sodan varjolla EU:ssa – edessä voi olla iso uudistus, kun perussopimukset halutaan uudistaa

Jos perussopimukset revittäisiin auki, esimerkiksi ulkopolitiikasta, pakotteista tai yritysverojen yhdenmukaistamisesta voitaisiin tulevaisuudessa päättää jäsenmaiden määräenemmistöllä. Nyt vaatimuksena on näissä yksimielisyys.

Huomionarvoista on se, että tällä kertaa vastustajiksi eivät ole ilmoittautuneet uudistuksiin usein nuivasti suhtautuneet Hollanti ja Itävalta.

Tuppurainen: Raskas prosessi

Suomen hallitus on viime vuoden EU-selonteossa linjannut, että unionia voi kehittää perussopimuksia avaamatta, eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) sanoo.

Mitä uudistaminen tarkoittaa?

Macronin visiossa määräenemmistöpäätöksistä pitää tulla nykyistä yleisempiä "keskeisillä politiikan aloilla". Samaa mieltä on ollut komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen .

EU-tutkija Timo Miettisen mielestä uudistajilla on päätavoitteena kaksi politiikan alaa: talous ja turvallisuus. Näissä uudistajat katsovat EU:n nykyisten perussopimusten estävän kehitystyötä.

– Ajatellaan, että pienten uudistusten tie on kuljettu loppuun ja esimerkiksi talousarkkitehtuuria pitää ajatella laajemmassa mielessä, Miettinen sanoo.

EU on joutunut koronapandemian alusta asti turvautumaan poikkeuksiin, kun toimintatapoja on sovitettu kriisiolosuhteisiin. Esimerkiksi kasvu- ja vakaussopimuksen sääntökehikko on toistaiseksi hyllyllä.