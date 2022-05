Hermoja rauhoittavaa vastapainoa maailmantilanteen levottomuudelle: suosittu Norppalive saimaannorpan lepokiveltä alkaa taas tänään

Norppien vuodenkierrossa on meneillään keväinen karvanvaihto. Valtaosan elämästään vedessä viettävät norpat nousevat nyt paistattamaan päivää rantakiville ja luodoille, ja tätä leppoisan näköistä köllötystä Norppalive kuvaa.

Norppaliveltä sopii siis odottaa hermoja rauhoittavaa sisältöä vastapainoksi maailmantilanteen levottomuudelle. WWF:n mukaan "luvassa on hitaita käänteitä ja meditatiivista pysähtyneisyyttä”.

– Siinä on sellainen hypnoottinen vaikutus, että mitähän tapahtuu seuraavaksi. Tulee hyvä rauhallinen olo, ja maailman myrskyt unohtuvat. Se on sellaista hoivaavaa katselua, pohtii savonlinnalainen luontokuvaaja ja kalastaja Juha Taskinen, joka on ollut vuosien varrella järjestämässä Norppaliveä.