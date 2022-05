Tampereen Sähkölaitos rakentaa Lielahteen jättimäisen "vedenkeittimen" tasaamaan kaukolämpöä ja tuulienergian vaihtelua

Tampereen Lielahteen on tulossa suurikokoinen lämmönvaraaja. Se liitetään kaukolämmön putkistoon vuoden 2023 alkupuolella. Sähköllä lämpiävä kattila toimii jättikokoisen vedenkeittimen tavoin.

Lielahden laitoksessa lämmittämiseen on tarkoitus käyttää erityisesti halpaa pörssisähköä. Nykyisin sitä on usein saatavilla silloin, kun ylimääräistä tuulivoimaa on tarjolla.