Rauhoitetut naurulokit saivat häädön Jyväskylän ratapihalta – pesät lapioitiin raiteiden välistä lokkiemojen kaarrellessa yläpuolella

– Lintuja on ollut runsaasti ja ne ovat häirinneet merkittävästi ratatöitä, kertoo Väyläviraston aluevastaava Heikki Virtanen sähköpostitse.

Rauhoitetun naurulokin pesän hävittämiseen tarvitaan ely-keskuksen poikkeuslupa, joka on myönnetty kahdeksi vuodeksi. Hakemuksen mukaan poistettavia pesiä on jopa sata.

Luvan ehtojen mukaan pesiä, joissa on poikaset, ei saa poistaa.

Keski-Suomen lintutieteellinen yhdistys on valittanut luvasta hallinto-oikeuteen.

– Olemme saaneet hallinto-oikeudelta vastinepyynnön aiheesta. Tehdyissä valituksissa on vaadittu täytäntöönpanokieltoa, mutta meillä on edelleen oikeus huhtikuussa myönnetyn luvan nojalla toistaiseksi jatkaa töitä. Mikäli hallinto-oikeus asettaa toimeenpanonkiellon, pesienpoistoa ei jatketa, Virtanen kommentoi.

Valitus tehty uhanalaisuuden vuoksi

– Se on ehkä pikkasen kevyin perustein annettu. Pesät ovat soraikolla aika kaukana matkustajalaitureista, välimatkaa tulee toistasataa metriä. En usko, että ne ihmisten kimppuun hyökkäävät, Nokelainen sanoo.

Monet lokkilajit rauhoitettuja ympäri vuoden

Lokin pesää tai munia ei saa hävittää ilman asianmukaista poikkeuslupaa, jos pesintä on jo alkanut. Rauhoitetuille linnuille poikkeuslupaa haetaan paikalliselta ely-keskukselta. Kaikkiin lokkeihin pätee pesimärauha.

Jyväskylän ratapiha sijaitsee kaupungin keskustan sekä vilkkaan Rantaväylän ja kevyelle liikenteelle tarkoitetun Rantaraitin välissä. Väylien toisella puolella on läheinen Jyväsjärvi.

– Naurulokeista täytyy olla huolissaan. Valtakunnallisestikin laji on Suomessa uhanalainen, vaarantunut. Kanta on jatkuvassa alamäessä. Jyväskylässä joskus 10 vuotta sitten oli ainakin 1000 pesivää paria. Nyt on mielenkiintoista nähdä, minkä verran Jyväskylän lähiseudulta pesiviä naurulokkeja löytyy, kertoi lintuasiantuntija Heikki Helle Ylen haastattelussa huhtikuussa.