Pienelle sisäjärvelle pesiytyneistä merimetsoista leviää Porin Enäjärven asukkaiden pihoille rajut hajut: "Kuin mädäntynyt kala"

Merimetsokolonia on lisääntynyt kesä kesältä. Pikkusaaren valloituksen jälkeen rauhoitetut merimetsot asuttivat järven isomman saaren. Nyt pesintä on siirtynyt myös järven ranta-alueelle.

– Grillaaminen on muuttunut nopeaksi ruuanvalmistukseksi ulkona. Ateriointi tapahtuu sisällä, koska ulkona haisee niin pahalta, kuvaa tilannetta Patolan puoliso Karri Karonen .

Perheellä on pihassa kiinteä uima-allas.

– Se jää tänä kesänä tyhjäksi. Lapsille se on iso pettymys, Outi Patola kertoo.

Merestä syntynyt järvi

Nimeäänkin kunnioittaen merimetso pesii yleensä meren saarilla. On hyvin poikkeuksellista, että yhdyskunta valitsee pesintäpaikakseen sisäjärven, joka Enäjärvi nykyään on.

Suomen ympäristökeskuksen valtuuttama merimetsolaskija Antti J. Lind kertoo, että järvi on syntynyt kuroutuessaan merestä, läheisestä Preiviikinlahdesta. Viime vuonna merimetsojen pesiä oli 460. Tänä vuonna niitä arvioidaan olevan vähintään 1 000.

– Myös Hämeenlinnan suunnalla sisäjärvessä on havaittu merimetsojen pesintää, mutta harvinaista se on, Lind kertoo.

Rauhoitetun linnun muninta-aika on menossa parhaillaan.

Pienen Enäjärven kaksi saarta on nyt merimetsojen pesimäpaikkoja. Uutta pesätilaa linnut ottavat järven laitamilta.

Poikkeuslupa vain kansanterveyshaitasta?

Ihmisen häiriötön asuminen vai rauhoitettu merimetso? Tilanteessa merimetso on vahvoilla. Usein Enäjärven mainitaan olevan yksi Suomen parhaista pienistä lintujärvistä. Se on siis myös erityisesti suojeltu lintuja varten. Vaikka luonto toimii ennakoimattomasti, kuten esimerkiksi merilintu pesii sisäjärveen, on se aina oikeassa.