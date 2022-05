1920-luvun linja-auto ehti olla kesämökkinäkin – harvinainen entisöinti palauttaa Chevroletin liikenteeseen

Kanta-Hämeessä herätellään parhaillaan henkiin paikallista linjaliikennehistoriaa. Entisöinnin kohteena on samanlainen linja-auto, jolla Linjaliikenne Kivistön perustaja Arvi Aaltonen aloitti liikennöinnin 1920-luvulla Tammelasta käsin.

Tarkoitus on saada ajoneuvo uudelleen liikennekuntoon. Alustavat suunnitelmat Chevrolet-merkkisen linja-auton entisöimiseksi on jo tehty, joten kunnostaminen voi alkaa.

Ajoneuvon kori on joko vuodelta 1926 tai 1928. Linjaliikenteestä poistetun auton kori on ollut aikanaan kesämökkinä. Entisöinnin suurin urakka onkin korin kunnostaminen, sillä pellitetty puukehikko vaatii paljon työtä. Alkuperäinen katto on kadonnut, ja jostain pitäisi löytää malli, jonka mukaan rakennetaan uusi.