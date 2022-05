Aftonbladet: Boris Johnsonin Ruotsin-vierailulla allekirjoitetaan sopimus syvemmästä puolustusyhteistyöstä

Ruotsalaislehti Aftonbladetin mukaan (siirryt toiseen palveluun) Britannian pääministerin Boris Johnsonin Ruotsin-vierailun tarkoituksena on allekirjoittaa sopimus syvemmästä puolustus- ja turvallisuusyhteistyöstä.

Aftonbladet on aiemmin uutisoinut, että Britannia on luvannut konkreettista tukea sinä aikana, kun Nato-maat käsittelevät Ruotsin mahdollista jäsenhakemusta.

Brittimediassa Suomi nähdään päättäväisenä, Ruotsi seuraa perässä

– Kyse on myös turvallisuussyistä. Johnsonin liikkeistä ja tapaamisista ei kovin paljoa etukäteen haluta puhua.

– Ja nyt kun kyse on sotaa käyvän ja arvaamattomaksi muuttuneen Venäjän naapurimaasta, varmaankin turvallisuutta harkittiin tavallistakin tarkemmin, Valpola analysoi.

– Johsnon on halunnut antaa kuvan, että hän on avaintekijä lännen rintamassa Ukrainan puolesta Venäjää vastaan. Nyt on edullista näkyä siellä, missä tehdään isoa Nato-päätöstä.