Vantaalta ei juuri löydy vesistöjä, ja siksi linnut käyttävät luovuutta – uhanalainen laji viihtyy yllättävässä paikassa

Erittäin uhanalaiseksi luokiteltu mustakurkku-uikku paistattelee päivää vesilammikossa Länsi-Vantaalla. Pienen kasvilampareen takaa ui esiin myös toinen, ja pian käynnissä on soidinmenot.

Tapahtumapaikka on hauska vantaalainen erikoisuus: Keimolan golfkentän vesiesteet tarjoavat yllättävän hyviä ympäristöjä erilaisille linnuille. Mustakurkku-uikun kanssa lammella viihtyvät ainakin haapana, telkkä, tavi, laulujoutsen sekä rantasipi.

– Vantaalla on varsin vähän vesialueita ja kosteikkoja. Silloin tällaisten paikkojen merkitys korostuu. Golfkenttien lammille on kotiutunut kosteikkolajistoa ja vesilintuja, kertoo biologi Kari Lindblom .

Useita linnustokartoituksia Vantaan kaupungille laatineen Lindblomin mukaan hyvä esimerkki golfkentillä viihtyvästä lajista on liejukana, joka on viime vuosikymmenen uusi tulokas Vantaan pesimälinnustossa.

Millainen lintukaupunki Vantaa on?

Vantaalla vietetään vuonna 2022 lintujen teemavuotta (siirryt toiseen palveluun) , jonka aikana katseet kiinnitetään lintuihin. Millainen lintukaupunki Vantaa on, jos verrataan vaikkapa Helsinkiin ja Espooseen?

– Kohtuullisen monipuolinen. Ottaen huomioon, että kyseessä on sisämaakaupunki, Lindblom sanoo.

Vantaan ainoa lintutorni on Pitkäjärvellä, Espoon rajan tuntumassa. Kari Lindblomin mukaan takana kulkevan Kehä III:n ääni häiritsee enemmän lintuharrastajia kuin lintuja.

– Viheralueitakin löytyy yllättävän hyvin, kaikissa kaupunginosissa on lähiluontoa.

Lukujen valossa Vantaa jää kuitenkin kauas naapureistaan. Vantaalla on tavattu kaikkiaan 273 lintulajia. Birdlife Suomen Tiira-havaintojärjestelmän mukaan Helsingin vastaava luku on 363 ja Espoon 339. Keskeinen syy tähän on meri, johon Vantaalla ei ole ollut suoraa yhteyttä vuoden 2009 jälkeen.