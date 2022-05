Kuopiolaisyrittäjillä suuri pula kausityöntekijöistä – ukrainalaisnainen kertoo, kuinka heidät löydetään töihin

Ukrainalainen Oksana Ostapiuk tuli kausitöihin miehensä kanssa Heimosen puutarhalle Kuopioon viisi vuotta sitten. Viimeiset pari vuotta hän on asunut alueella ympäri vuoden, koska puutarha tarvitsee työnjohtajaansa myös kesäkukkasesongin ulkopuolella.

Pariskunta asuu viereisessä Tuusniemen kunnassa. He opiskelevat työn ohessa suomen kieltä ja tavoitteena on jäädä pysyvästi Suomeen.

Ostapiuk on hyvä esimerkki sellaisesta kausityöntekijästä, joita halutaan Kuopion seudulle lisää. Hän on hyvä työntekijä, joka on valmis asettumaan pysyvästi alueelle.