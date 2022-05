Moni ukrainalainen on päässyt harrastuksiin mukaan – "Olen erittäin kiitollinen, kun pääsen treenaamaan maksutta", sanoo Hennadii Klimov

Klimov haluaisi auttaa esimerkiksi lapsia kuntoumaan, koska hänellä itsellään on kokemusta siitä. Puhelimen kääntäjäsovellus on oiva apu keskustellessa.

Kuulantyöntäjä on tottunut käyttämään puhelinsovellusta puhuessaan, vaikka käännökset eivät aina osu oikeaan. Hän on pärjännyt hyvin Suomessa.

Klimov haluaisi saada töitä, jotta voisi säästää rahaa ja auttaa sodan jalkoihin jäänyttä äitiään. Äidin asunto on tuhoutunut sodassa ja Klimov on erittäin huolissaan hänestä.

Urheiluseurat apuun avosylin

Yksi heidän yhteistyöhaluisista seuroista on Tanssi-ja voimisteluseura Illusion. Heille on tullut Ukrainasta joukkuevoimistelun puolelle yksi harrastaja ja useita lapsia lasten harrasteliikuntaan.

– Kaikki on mennyt hyvin kielimuurista huolimatta. Lapset ymmärtävät elekieltä ja lisäksi meillä on venäjän kielisiä harrastajia ja ohjaajia tulkkaamassa, sanoo toiminnanjohtaja Metti Pelkonen Illusionista.

Pyyteetöntä apua seuroilta

– On myös painotettu sitä, että muut lapset ja nuoret ottavat tulijat huomioon pienillä eleillä, kuten hymyllä ja peukuilla, jotta he kokevat olevansa tervetulleita. Seuroissa on oltava hienovaraisia, koska he ovat kokeneet niin traumaattisia asioita, Yari kertoo.